Марта Костюк вийшла до півфіналу WTA 1000 у Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді. У чвертьфіналі вона у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову, повідомляє Суспільне Спорт.

Вперше у кар’єрі Костюк зустрілася з Носковою на корті. Українка підходила до матчу без жодного програного сету на турнірі, тоді як її суперниця провела трисетовий поєдинок у попередньому раунді.

Перший сет видався напруженим і тривав понад годину. Переможницю визначили на тайбрейку, який впевнено виграла Костюк — 7:1.

Реклама

Реклама

Другу партію українка провела значно переконливіше, не залишивши суперниці шансів — 6:0. Сет тривав 24 хвилини і завершився на подачі Носкової.

Матч завершився з рахунком 2:0 (7:6, 6:0) на користь української тенісистки.

Завдяки цій перемозі Костюк повторила особистий рекорд на турнірах WTA 1000 — раніше вона доходила до півфіналу лише в Індіан-Веллсі у 2024 році.

Також українка довела свою переможну серію до 10 матчів поспіль, що є її найкращим результатом у кар’єрі. Вона не програє жодного сету вже шість матчів підряд.

У півфіналі турніру в Мадриді Костюк зіграє проти представниці Австрії Анастасії Потапової.