Майже 90 ударів за день: Дніпропетровщина зазнала масштабних обстрілів, є загиблі та руйнування

Протягом 29 квітня російські війська завдали майже 90 ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще один чоловік дістав поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Сьогодні окупанти атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, ракетою та артилерією.

Реклама

Реклама

У Дніпрі пошкоджене підприємство. У Любимівській громаді Дніпровського району зазнали пошкоджень дачні будинки та автомобілі. Там загинула жінка, а 72-річного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.

У Нікопольському районі під ударами перебували райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджено підприємства, адміністративні будівлі, лікарня, ліцей, коледж, поштове відділення, магазин, житлові будинки та автомобілі. Загинула одна людина.

У Синельниківському районі обстрілів зазнали Покровська та Миколаївська громади. Там пошкоджені підприємство та інфраструктура.

Також під ударами були Зеленодольська і Грушівська громади на Криворіжжі, де зазнали пошкоджень інфраструктура та приватний будинок.

Крім того, російські війська атакували Кам’янське.