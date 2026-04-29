Відсьогодні бізнес і громади можуть подавати нові заяви до реєстру збитків від агресії РФ

В Україні відкрили п’ять нових категорій подачі заяв до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії, для представників бізнесу та держави.

За даними Офісу президента України, нові категорії стосуються пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури, а також втрати чи пошкодження активів. Подання заяв доступне через портал «Дія» для всіх юридичних осіб, зокрема державних і комунальних підприємств, а також органів влади та місцевого самоврядування.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра зазначила, що запуск нових категорій дозволяє системно фіксувати збитки та формувати міжнародну доказову базу для майбутніх рішень щодо компенсацій.

У межах нових категорій можна заявляти про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, витрат на його відновлення, а також втрати активів і можливого прибутку або повну втрату бізнесу.

Міжнародний реєстр збитків об’єднує 44 держави та Європейський Союз. У грудні 2025 року була підписана Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії, яка оцінюватиме подані заяви та визначатиме розмір відшкодування.

Станом на зараз до реєстру вже надійшло близько 150 тисяч заяв. Україна разом із партнерами працює над створенням фонду, який забезпечуватиме виплати компенсацій, при цьому фінансову відповідальність за завдані збитки покладають на Росію.