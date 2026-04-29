Нічна атака на Харків: пошкоджені будинки, транспорт і гіпермаркет

У Харкові внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждала одна людина. Пошкоджено житлові будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури в кількох районах міста, повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Ігоря Терехова та Олега Синєгубова, удари фіксувалися у Немишлянському, Основ’янському, Слобідському та Індустріальному районах Харкова. Ворог атакував місто бойовими дронами з кількох напрямків.

У Немишлянському районі зафіксовано кілька влучань, зокрема дрон влучив у дерево, внаслідок чого пошкоджено близько 10, а за уточненими даними — до 25 приватних будинків, вибито вікна та пошкоджено дахи. Тут також постраждала одна людина, яка отримала поранення склом.

В Основ’янському районі удари спричинили пожежу на парковці гіпермаркету. Пошкоджено скління садового центру, два автобуси та легковий автомобіль. У Слобідському районі після влучання горіли дерева, а в багатоквартирних будинках поруч вибито вікна.

Також фіксувалися влучання у проїжджу частину та об’єкти інфраструктури. Екстрені служби працювали на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки атаки.