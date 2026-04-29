Масована атака на Одещину: зруйновано відділення лікарні, пожежа в заповіднику, двоє поранених

У південній частині Одеської області внаслідок масованої атаки пошкоджено лікарню та житлові будинки, постраждали двоє людей. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Росія вдарила по лікарні на Одещині / Фото: t.me/odeskaODA

За його словами, внаслідок обстрілу поранення дістали 47-річний чоловік та 56-річна жінка. Жінку госпіталізували з множинними осколковими пораненнями, її стан лікарі оцінюють як важкий.

У результаті влучання ударного безпілотника пошкоджено районну лікарню. Повністю зруйновано приймальне відділення, значних пошкоджень зазнали терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, а також кабінети УЗД, рентген та інші приміщення. На момент атаки медичний персонал і пацієнти перебували в укритті, постраждалих серед них немає.

Також зафіксовано пожежу на території Дунайського біосферного заповідника. На місцях працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Правоохоронці документують воєнні злочини Росії проти цивільного населення Одещини.