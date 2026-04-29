Актор Жан Рено написав книгу про викрадення українських підлітків

Французький актор і письменник Жан Рено випустив свій другий роман «Втеча» (L’Évasion), у якому порушив тему депортації українських підлітків до російських таборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видавництво XO Éditions.

В інтерв’ю Télé 7 Рено заявив, що його глибоко вразили повідомлення про масове вивезення дітей з України. За його словами, він був «надзвичайно шокований» інформацією про викрадення українських дітей і назвав це «божевіллям», зазначивши, що хотів перетворити цю тему на художній роман.

Події книги розгортаються навколо героїні Емми, яка працює під прикриттям, щоб вийти на слід тисяч депортованих дітей у Росії. За сюжетом, вона вирушає на небезпечну місію, щоб знайти їх, зокрема на території Сибіру.

Це вже друга книга Рено про цю героїню. Його попередній роман «Емма» став міжнародним бестселером і розійшовся у Франції накладом понад 40 тисяч примірників.

Рено раніше також позитивно висловлювався про Україну. Під час зйомок фільму «Останній крок» у 2018 році в Карпатах і Києві він зазначав, що був вражений природою та гостинністю українців і хотів би повернутися до роботи в країні.