УП оприлюднила аудіозаписи “плівок Міндіча”: що на них обговорювали

Журналіст Української правди Михайло Ткач оприлюднив аудіозаписи так званих «плівок Міндіча». За даними редакції, йдеться про частину розмов, які можуть стосуватися фігурантів операції «Мідас».

У матеріалі Української правди йдеться, що частина записів, зокрема великі фрагменти задокументованих розмов, офіційно долучені до документів щодо обрання запобіжних заходів фігурантам. Також НАБУ і САП через Офіс генерального прокурора направили до Ізраїлю частину матеріалів кримінальної справи в межах запиту на екстрадицію Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

На оприлюднених аудіозаписах, за даними УП, фігурують розмови Тимура Міндіча із Сергієм Шефіром, Рустемом Умєровим та іншими співрозмовниками. У них обговорюються ситуація навколо Олексія Чернишова після підозри НАБУ і САП, питання застави, будівництво маєтків у кооперативі «Династія», а також теми, пов’язані з оборонними контрактами та компанією FirePoint.

Реклама

Реклама

В Українській правді зазначили, що сам факт розмов не є злочином, а оцінку діям фігурантів мають дати правоохоронні органи. Тимур Міндіч у відповіді журналістам заявив, що готовий коментувати будь-які питання лише після допиту НАБУ, а інформацію щодо FirePoint назвав спробою дискредитувати компанію.