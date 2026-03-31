Екстрадиція Міндіча з Ізраїлю затримується: генпрокурор два тижні не підписує документи, — НАБУ

Національне антикорупційне бюро ініціювало екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча — фігуранта резонансної справи “Мідас”. Матеріали для екстрадиції Міндіча з Ізраїлю передані до Офісу генерального прокурора, однак документи досі не підписані. Процедура ускладнюється вимогами ізраїльської сторони та обсягом доказів.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.

За його словами, близько двох тижнів тому НАБУ передало всі необхідні матеріали для екстрадиції Тимура Міндіча, але вони залишаються на підписі у генерального прокурора. Детектив зазначив, що не може оцінити, чи є така затримка обґрунтованою, однак очікує підписання найближчим часом.

Абакумов пояснив, що екстрадиція з Ізраїлю є складною процедурою, оскільки необхідно передати фактично всі матеріали кримінального провадження. Для цього українська сторона підготувала та переклала значний обсяг доказів, щоб обґрунтувати підозри.

Після підписання документів Україна планує розпочати офіційну комунікацію з ізраїльською стороною щодо виконання запиту.

Водночас детектив наголосив, що Ізраїль рідко видає своїх громадян, хоча такі випадки можливі як виняток. Тому, за його словами, очікувати швидкої екстрадиції не варто.

Також він повідомив, що НАБУ не контактувало з Міндічем поза процесуальними рамками та не веде з ним переговорів щодо можливих домовленостей. За словами Абакумова, у слідства достатньо доказів для доведення справи без додаткової інформації від підозрюваного.