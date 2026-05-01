Додаткові радари, РЕБ та екіпажі: Зеленський анонсував посилення захисту Дніпра та Одеси

Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення захисту Дніпра та Одеси після чергової масованої атаки російських дронів 1 травня. Від ранку Росія запустила по Україні понад 400 безпілотників, з яких понад 200 були ідентифіковані як “шахеди”.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, щільність атаки була високою, і попри значний відсоток збиття, уникнути влучань не вдалося.

“Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів – значна кількість, тільки від ранку більш ніж 400 дронів, із них більше двохсот – “шахеди”. Щільність нападу – висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий – триста вісімдесят вісім дронів збито, – все ж таки були влучання”, – заявив Зеленський.

Під ударами опинилися Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, а також інші регіони та громади.

Президент повідомив, що для Дніпра вже ухвалено окремі рішення щодо посилення протиповітряного захисту.

“Вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі”, – сказав він.

Також, за словами Зеленського, ухвалено рішення щодо посилення захисту Одеси.

«Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший», – зазначив президент.

Він наголосив, що російські війська намагаються обійти українську ППО за рахунок щільності атак та інтенсивності ударів.

“Будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись – не можна, це ще не той результат, який потрібен, ще недостатньо”, – додав Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна щоденно працює з партнерами для забезпечення компонентами ППО проти ракет. У квітні, за його словами, було забезпечено необхідне постачання, а також нові внески у програму PURL. У травні робота в цьому напрямку продовжиться.