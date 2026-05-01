В Одесі звільнений з полону військовий заявив про побиття “людьми у формі”: що кажуть в ТЦК

Одеський обласний ТЦК та СП перевіряє заяву ветерана Дмитра Кащука, який повідомив про побиття людьми у військовій формі. За словами чоловіка, його зупинили на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса, возили містом і завдали ударів.

В Одеському обласному ТКЦ та СП прокоментували ситуацію.

За інформацією військкомату, звернення Дмитра Кащука щодо ймовірних неправомірних дій надійшло 23 квітня 2026 року.

Реклама

Реклама

У відомстві зазначили, що опрацювання інформації та перевірка викладених фактів тривають відповідно до законодавчих норм і встановлених термінів.

Також у ТЦК повідомили, що наразі встановлюють осіб і транспорт, які фігурують у заяві.

“Оскільки, за описом заявника, учасники події були у балаклавах та без розпізнавальних знаків, питання їхньої належності до підрозділів ТЦК та СП є предметом службового розслідування”, — йдеться у роз’ясненні.

У відомстві додали, що взаємодіють із правоохоронними органами. У поліції інформацію не коментували.

Нагадаємо, Дмитро Кащук в ефірі каналу “УСІ:Одеса” розповів, що інцидент стався з ним в Одесі наприкінці квітня. За його словами, до нього на мікроавтобусах під’їхали люди у формі та силоміць заштовхали до салону автомобіля.

Там, за словами ветерана, йому завдали кілька ударів по обличчю, після чого возили містом, а згодом виштовхали з машини.

Також Кащук розповів, що у 2023 році добровільно пішов на фронт, воював на Донецькому напрямку та потрапив у російський полон. У травні 2025 року його звільнили.