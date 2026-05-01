На Черкащині в аварії загинули двоє військових ТЦК та цивільний

У Черкаській області внаслідок ДТП загинули троє людей, серед них двоє військовослужбовців. Ще двоє осіб отримали травми.

Про це повідомили поліція Черкаської області та Черкаський обласний ТЦК та СП. Аварія сталася 30 квітня поблизу села Княжа Звенигородського району, де зіткнулися два автомобілі.

Унаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП. Ще одного військовослужбовця та цивільного з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Поліцейські працюють на місці події та встановлюють обставини і причини аварії. Рух транспорту на ділянці може бути ускладнений.

За даними ТЦК, загиблі військовослужбовці брали участь у бойових діях на Харківщині та Донеччині. Родинам загиблих висловили співчуття.