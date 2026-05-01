Заморозки не відступають: 2 травня в Україні вночі очікується до -3°

У ніч на 2 травня в більшості регіонів України очікуються заморозки -3…0 °C. Вдень температура підвищиться до +10…+15 °C, а на крайньому заході країни до +18 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У суботу по країні прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається, лише на півдні вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер буде переважно північно-східний, швидкістю 5–10 м/с. У нічні години в більшості областей очікуються заморозки -3…0 °C, у південній частині температура становитиме +1…+6 °C. На поверхні ґрунту також можливі заморозки -3…0 °C.

Удень повітря прогріється до +10…+15 °C, а на крайньому заході країни місцями до +18 °C.

На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. По області вночі заморозки -3…0 °C, вдень +10…+15 °C. У Києві вночі +1…+3 °C, на поверхні ґрунту заморозки -2…0 °C, вдень температура становитиме +12…+14 °C.