        На Рівненщині внаслідок атаки РФ поранено п’ятьох людей, пошкоджено понад 10 будинків

        Галина Шподарева
        1 Травня 2026 18:28
        читать на русском →
        Знищені обстрілом автівки на Рівщенщині / Фото: Рівненська ОВА
        Знищені обстрілом автівки на Рівщенщині / Фото: Рівненська ОВА

        1 травня у Рівненській області внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено понад десять житлових будинків і поранено п’ятьох людей. Частину постраждалих госпіталізували.

        Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

        Унаслідок атаки спалахнув дах житлового будинку у Рівному на площі 100 квадратних метрів.

        Згодом стало відомо про пошкодження ще одного будинку, трьох автомобілів та цивільної інфраструктури у Дубні.

        Станом на зараз відомо про п’ятьох поранених, четверо з них перебувають у лікарні.

        За оновленою інформацією, різного ступеня пошкоджень зазнали понад 10 житлових будинків. Розпочато підготовку до заміни вікон, а людей, які цього потребують, тимчасово відселять до готелю.


