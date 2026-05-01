На Рівненщині внаслідок атаки РФ поранено п’ятьох людей, пошкоджено понад 10 будинків

1 травня у Рівненській області внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено понад десять житлових будинків і поранено п’ятьох людей. Частину постраждалих госпіталізували.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Унаслідок атаки спалахнув дах житлового будинку у Рівному на площі 100 квадратних метрів.

Згодом стало відомо про пошкодження ще одного будинку, трьох автомобілів та цивільної інфраструктури у Дубні.

Станом на зараз відомо про п’ятьох поранених, четверо з них перебувають у лікарні.

За оновленою інформацією, різного ступеня пошкоджень зазнали понад 10 житлових будинків. Розпочато підготовку до заміни вікон, а людей, які цього потребують, тимчасово відселять до готелю.