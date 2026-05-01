РФ атакувала кілька АЗС у Харкові: наслідки ранкового удару

У Харкові та області внаслідок атаки дронів зафіксовано влучання по АЗС і СТО, є постраждалі. Пошкоджено автомобілі, виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання по території АЗС та СТО, пошкоджено 8 автомобілів.

У Салтівському районі внаслідок влучання по двох автозаправних станціях травмовано 36-річного чоловіка. У Слобідському районі дрон влучив по території АЗС, рятувальники ліквідували пожежу, 55-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Реклама

Реклама

Також влучання зафіксовано у місті Чугуїв — по території АЗС та автомийки, виникла пожежа, зокрема загорілися два автомобілі.

На місцях працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.