        РФ атакувала кілька АЗС у Харкові: наслідки ранкового удару

        Сергій Бордовський
        1 Травня 2026 10:38
        РФ атакувала АЗС у Харкові / Фото: Думка
        У Харкові та області внаслідок атаки дронів зафіксовано влучання по АЗС і СТО, є постраждалі. Пошкоджено автомобілі, виникли пожежі.

        Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання по території АЗС та СТО, пошкоджено 8 автомобілів.

        У Салтівському районі внаслідок влучання по двох автозаправних станціях травмовано 36-річного чоловіка. У Слобідському районі дрон влучив по території АЗС, рятувальники ліквідували пожежу, 55-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

        Також влучання зафіксовано у місті Чугуїв — по території АЗС та автомийки, виникла пожежа, зокрема загорілися два автомобілі.

        На місцях працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.


