У Білій Церкві стався вибух біля ТЦК: підозрюваного затримано, перевіряють російський слід

У Білій Церкві чоловік кинув бойову гранату на територію районного ТЦК: вибух стався без постраждалих, підозрюваного затримали, слідство перевіряє можливий вплив російських спецслужб. Розслідування ведуть слідчі СБУ за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє поліція Київської області та Київська обласна прокуратура.

30 квітня близько 17:55 у місті Біла Церква 68-річний місцевий мешканець перекинув через огорожу адміністративної будівлі Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки бойову гранату РГД-5. Боєприпас здетонував на території установи. За інформацією поліції, повідомлення про інцидент надійшло о 18:13. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.

Правоохоронці затримали чоловіка на місці події. Під час обшуку в нього виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучили для проведення експертиз. Наразі на місці працювали слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки, патрульні поліцейські та співробітники Служби безпеки України.

Поліція і СБУ розслідують вибух гранати в Білій Церкві: затримано 68-річного чоловіка

За попередніми даними слідства, на початку квітня чоловік міг потрапити під вплив ворожих спецслужб. Невстановлені особи, ймовірно, застосували психологічний тиск та маніпуляції, переконавши його взяти участь у так званій «перевірці захищеності» приміщення ТЦК. Боєприпаси, за версією слідства, він забрав зі схрону на території Білоцерківського району.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України. Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами).

Прокурори Київської обласної прокуратури разом зі слідчими встановлюють усі обставини події, походження боєприпасів та перевіряють можливу причетність представників спецслужб рф.