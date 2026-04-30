Жителю Києва загрожує до 15 років за майнинг криптовалюти поза лічильником

Житомирські поліцейські завершили розслідування махінацій з електроенергією: 41-річний житель столиці організував дві криптоферми на території області, використовуючи електрику поза обліком, що завдало збитків майже на 9 мільйонів гривень. Обвинувальний акт вже вручено, і чоловік постане перед судом.

Слідчі Житомирського районного управління поліції встановили, що упродовж 2021-2025 років фігурант облаштував криптоферми у власному домоволодінні на Ружинщині та в промисловій зоні на околиці Житомира. Для створення віртуальних активів він використовував спеціальне обладнання, підключене до електромережі.

Спочатку чоловік оплачував електроенергію за тарифами для побутових споживачів, хоча займався майнінгом у промислових масштабах. Згодом він встановив на лічильники пристрої, що дозволяли дистанційно блокувати облік споживання та спотворювати передачу даних постачальнику, фактично використовуючи електроенергію «поза лічильником».

За даними слідства, за 2021-2025 роки він використав близько 1,15 мільйона кВт/год за заниженим тарифом, а з жовтня 2024 року по червень 2025 року незаконно спожив ще понад 400 тисяч кВт/год. Загальні збитки, завдані АТ «НАЕК «Енергоатом», АТ «Укргідроенерго» та АТ «Житомиробленерго», становлять майже 9 мільйонів гривень.

Чоловікові інкримінують викрадення електроенергії, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем під час воєнного стану та шахрайство в особливо великих розмірах. Після завершення процесуальних дій обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно із законом, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.