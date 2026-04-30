У центрі Лондона з’явилася нова політична скульптура: Бенксі підтвердив авторство

Уранці 29 квітня в центрі Лондона помітили нову статую з підписом анонімного художника Бенксі. Скульптура зображує чоловіка в костюмі, який робить крок із п’єдесталу. Водночас обличчя чоловіка закриває прапор.

Про це повідомляє BBC.

Скульптура з’явилася на площі Ватерлоо-Плейс поруч зі статуями Едварда VII, Флоренс Найтінгейл і Меморіалом Кримської війни.

За інформацією представників Бенксі, статую встановили в ніч проти 29 квітня. Наступного дня на сторінці художника в Instagram опублікували відео процесу її встановлення.

Автор подкасту BBC The Banksy Story Джеймс Пік зазначив, що Бенксі “здійснив іще один фантастичний переворот”.

“Розташування вражає. Я не знаю, як це йому вдалося. Він доставив туди низькорамний причіп, обійшовши всю охорону, і встановив величезну статую з полімеру”, — сказав Пік.

Бенксі — псевдонім англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста й режисера. Його роботи з’являються на вулицях із початку 1990-х років і нині оцінюються в мільйони доларів. Він відомий насамперед своїми графіті, однак уже створював статую в Лондоні у 2004 році, яку невдовзі викрали. Художник також створював графіті в Києві, Ірпені, Горенці та Бородянці, що він підтвердив у Instagram. Вартість цих робіт оцінюють приблизно від 1 до 10 мільйонів доларів. Особу художника досі не встановлено.