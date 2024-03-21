У Лондоні залили білою фарбою мурал вуличного художника Бенксі

Мурал, створений відомим вуличним художником Бенксі у минулі вихідні на житловому будинку на півночі Лондона, зіпсували білою фарбою.

Про це повідомляє BBC.

На минулих вихідних Бенксі створив на стіні житлового будинку в Лондоні новий мурал, який імітує листя живого дерева.Та 20 березня твір забризкали білою фарбою.

Рада району Іслінгтон заявила, що встановлює камери відеоспостереження та шукає інші способи захисту роботи. У пресслужбі зазначили, що дуже хочуть, щоб мурал лишився.

“Це справді потужний твір, який підкреслює життєво важливу роль, яку дерева відіграють у наших громадах і в подоланні кліматичних надзвичайних ситуацій. Сумно бачити, що цей твір зіпсовано”, – додали у пресслужбі.

Як тільки мурал зʼявився, рада Іслінгтона вжила заходів для захисту роботи Бенксі. Зокрема, була встановлена огорожа, а також територію патрулювали поліцейські.

У понеділок, 18 березня Бенксі підтвердив, що графіті є його роботою.

У подкасті BBC The Banksy Story стритарт-художник Джо Епштейн з LDN Graffiti пояснив, що між художниками графіті часто виникають “війни за територію”, під час яких вони псують твори один одного.