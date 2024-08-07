Бенксі створив нові графіті, присвячені тваринам

Вуличний художник Бенксі за одну добу створив дві нові роботи в Лондоні: силуети двох слонів та гірського козла.

Про це повідомляє The Guardian.

У Лондоні протягом доби зʼявилися дві нові роботи вуличного художника Бенксі. Спершу біля мосту К’ю на Темзі виявили зображення гірського козла, який неначе балансує на конструкції, що підтримує стіну будівлі.

Перехожі та користувачі соцмереж почали ділитися міркуваннями щодо можливих значень графіті. Так, шанувальниця творчості Бенксі, яка одразу вирушила до нової роботи, вважає, що це відсилання до знищення людьми природного світу.

Шанувальниця творчості Бенксі, яка одразу ж вирушила до зображення, вважає, що це коментар до знищення людьми природного світу.

“[Це може бути про те], як ми зруйнували [довкілля] до такого стану, що тварини більше не знають, куди подітися”, — сказала The Sun мешканка Лондона Ембер Дофман.

Один із користувачів instagram прокоментував: “Нікуди йти. Ми просто чекаємо падіння”.

Робота зʼявилася попри те, що поруч є справжня камера спостереження, спрямована на тварину.

Другий стінопис зображує силуети двох слонів з витягнутими один до одного хоботами на забитих вікнах. Деякі припустили, що це натяк на фразу “слон у кімнаті”, яка використовується для розв’язання очевидної проблеми чи складної ситуації, про яку люди не хочуть говорити.

Художник підтвердив авторство обох робіт, поширивши їх в instagram.

Справжня особистість Бенксі десятиліттями була таємницею. Серед тих, кого підозрювали в авторстві робіт Бенксі – Роберт Дель Наджа з Massive Attack, Джеймі Гʼюлетт з Gorillaz і Ніл Бʼюкенен, колишній ведучий телешоу Art Attack.