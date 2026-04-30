ДТП за участі судді у Кривому Розі: постраждалий хлопчик досі у комі, матеріали справи скеровано до суду

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо судді районного суду Кривого Рогу, яка спричинила ДТП і тяжко травмувала 11-річного хлопчика. Після аварії дитина перебуває у комі.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Аварія сталася 9 лютого 2026 року близько 16:30 у Кривому Розі. За даними слідства, суддя, керуючи автомобілем BMW, збила хлопчика 2014 року народження, який разом із матір’ю переходив дорогу регульованим пішохідним переходом.

“Слідчі встановили, що жінка з дитиною рухались на зелений сигнал світлофора. Водій не зупинилася на червоне світло перед перехрестям і збила дитину”, – розповіли в ДБР.

У результаті наїзду авто хлопчик дістав численні травми. Судово-медична експертиза віднесла їх до тяжких. Наразі він перебуває у комі під наглядом лікарів.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.