        Суспільство

        ДТП за участі судді у Кривому Розі: постраждалий хлопчик досі у комі, матеріали справи скеровано до суду

        Галина Шподарева
        30 Квітня 2026 14:50
        читать на русском →
        Місце аварії за участі судді у Кривому Розі/ Фото: ДБР
        Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо судді районного суду Кривого Рогу, яка спричинила ДТП і тяжко травмувала 11-річного хлопчика. Після аварії дитина перебуває у комі.

        Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

        Аварія сталася 9 лютого 2026 року близько 16:30 у Кривому Розі. За даними слідства, суддя, керуючи автомобілем BMW, збила хлопчика 2014 року народження, який разом із матір’ю переходив дорогу регульованим пішохідним переходом.

        Реклама
        Реклама

        “Слідчі встановили, що жінка з дитиною рухались на зелений сигнал світлофора. Водій не зупинилася на червоне світло перед перехрестям і збила дитину”, – розповіли в ДБР.

        У результаті наїзду авто хлопчик дістав численні травми. Судово-медична експертиза віднесла їх до тяжких. Наразі він перебуває у комі під наглядом лікарів.

        Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

        Місце ДТП у Кривому Розі / Фото: ДБР

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини