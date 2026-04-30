Начальника слідства СБУ на Полтавщині взяли під варту з можливістю застави 5 млн грн

30 квітня вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику слідства СБУ в Полтавській області. Його взяли під варту з альтернативою застави у 5 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до начальника слідства СБУ в Полтавській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів — до 25 червня включно.

Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 5 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладуть обов’язки не залишати Полтавську область без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з визначеними особами, здати документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 квітня в НАБУ повідомили, що викрили начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні хабаря. За даними слідства, службовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця 110 тис. доларів за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії. Підозрюваних затримали під час одержання другого траншу у сумі 55 тисяч доларів.