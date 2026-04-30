Затримання військового ТЦК у Білій Церкві: у СБУ розкрили деталі схеми для ухилянтів

У Білій Церкві правоохоронці затримали трьох учасників схеми ухилення від мобілізації, яку організував працівник ТЦК. Ділки допомагали військовозобов’язаним уникати призову через фіктивні документи та “бронювання”.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, фігуранти за хабарі “анульовували” повістки, знімали військовозобов’язаних з розшуку та обліку або оформлювали їм фіктивне “бронювання”.

Організаторами оборудки виявилися інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега, який нині проходить службу на Чернігівщині. До схеми вони залучили заступника директора підприємства, що виготовляє спецодяг і тактичне взуття.

Слідство встановило, що посадовець оформлював ухилянтів на роботу до свого підприємства для отримання “броні”, хоча фактично вони там не працювали.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання чергового хабаря за зняття з розшуку. Під час обшуків вилучено мобільні телефони, документи та готівку, отриману злочинним шляхом.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 КК України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.