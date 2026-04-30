Зеленський продовжив дію воєнного стану та загальну мобілізацію до серпня

30 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 2 серпня 2026 року.

Про це свідчать дані в картках законопроєктів № 15197 і № 15198.

Напередодні законопроєкти підтримала Верховна Рада. Продовження дії воєнного стану та мобілізації відбудеться з 4 травня до 2 серпня 2026 року.

Це вже 19-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила рішення про чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації 28 квітня. Під час пленарного засідання за продовження дії воєнного стану проголосували 315 парламентарів. Рішення про продовження загальної мобілізації підтримали 304 нардепи.