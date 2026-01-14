Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації до травня

Верховна Рада у 18-те схвалила продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 4 травня 2026 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт №14366 про продовження воєнного стану проголосували 333 народних депутатів. Далі документ мають підписати голова ВРУ та президент.

Також Рада підтримала законопроєкт №14367 про продовження загальної мобілізації на 90 днів. За – 312 депутатів.

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року – від дня повномасштабного вторгнення Росії. Відповідно до Конституції його продовжують кожні 90 днів.

Перед цим Верховна Рада голосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни 21 жовтня 2025 року. 25 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закони.