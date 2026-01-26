В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 4 травня 2026 року.
Про це свідчать дані в картках законопроєктів №13471 та №13472.
Це вже 18-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила рішення про чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації 13 січня. Перед голосуванням відповідні укази президента були одноголосно підтримані комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки.
Під час пленарного засідання за продовження дії воєнного стану проголосували 330 парламентарів. Рішення про продовження загальної мобілізації підтримали 312 нардепів.
Закони оприлюднені на сайті Верховної Ради і набирають чинності з моменту публікації (воєнний стан) та з 3 лютого 2026 року (мобілізація).