В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 4 травня 2026 року.

Про це свідчать дані в картках законопроєктів №13471 та №13472.

Це вже 18-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила рішення про чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації 13 січня. Перед голосуванням відповідні укази президента були одноголосно підтримані комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки.

Під час пленарного засідання за продовження дії воєнного стану проголосували 330 парламентарів. Рішення про продовження загальної мобілізації підтримали 312 нардепів.

Закони оприлюднені на сайті Верховної Ради і набирають чинності з моменту публікації (воєнний стан) та з 3 лютого 2026 року (мобілізація).