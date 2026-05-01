“Шахтар” програв “Крістал Пеласу” у першому півфіналі Ліги конференцій

«Шахтар» зазнав поразки у першому півфінальному матчі Ліги конференцій. Донецький клуб поступився англійському «Крістал Пеласу» з рахунком 1:3.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт». Першими у матчі відзначилися футболісти англійської команди: вже на 21-й секунді Ісмаїла Сарр забив найшвидший гол в історії Ліги конференцій.

«Шахтар» зрівняв рахунок на 48-й хвилині — після подачі з кутового Кауан Еліас скинув м’яч, а Олег Очеретько відправив його у ворота Діна Гендерсона. Проте вже на 58-й хвилині Даїчі Камада знову вивів «Крістал Пелас» уперед.

Наприкінці матчу Йорген Странд Ларсен встановив фінальний рахунок — 3:1.

Матч-відповідь між командами відбудеться 7 травня о 22:00 за київським часом.