        В Україні очікуються заморозки до -3°: прогноз погоди на 1 травня

        Віктор Алєксєєв
        30 Квітня 2026 21:58
        Парк КПІ. Київ, 30 квітня 2026 / Фото з Facebook Юлія Устиновська
        В Україні 1 травня утримається прохолодна погода із заморозками вночі: температура повітря місцями опускатиметься до -3°, вдень очікується не вище +13°. Опади прогнозують лише в окремих регіонах, переважно без дощів.

        Про це повідомляє Укргідрометцентр.

        За даними синоптиків, погодні умови формуватиме гребінь високого атмосферного тиску від антициклону з центром над Німеччиною. Водночас на Лівобережжі та в Криму вдень можливі невеликі дощі.

        В Україні зберігатиметься холодна повітряна маса. Через нічні прояснення приземний шар повітря інтенсивно охолоджуватиметься, тому у більшості областей прогнозують заморозки в повітрі 0…-3°. На півдні країни заморозки очікуються лише на поверхні ґрунту.

        Денна температура залишатиметься нижчою за кліматичну норму для початку травня — від +8 до +13°.

        У Київській області та столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. У регіоні вночі очікуються заморозки 0…-3°, вдень температура становитиме +8…+13°. У Києві вночі 1–3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0…-2°, вдень повітря прогріється до +10…+12°.


