Тернопіль під атакою БпЛА: у місці лунають вибухи, є знеструмлення

1 травня у Тернополі під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. У місті зафіксовані пожежі та перебої з електропостачанням.

Про це пише Суспільне Тернопіль.

Вибухи у Тернополі розпочалися сьогодні близько 13:00, містяни повідомляють про звуки безпілотників.

Станом на 13:40 вибухи в Тернополі продовжувалися. Міський голова Сергій Надал закликав жителів не перебувати біля вікон, не публікувати фото та відео і залишатися в укриттях.

У деяких районах над містом видно густий дим, подекуди обмежено рух транспорту та зникло електропостачання.

О 14:10 Повітряні сили повідомили про нові безпілотники, що рухалися на Тернопіль зі сходу. О 14:11 міський голова заявив про відключення електроенергії в частині мікрорайонів, зокрема Канада, Центр, Новий світ, Старий парк і частині масиву Сонячний.

О 14:16 у місті знову пролунав вибух. За словами речника ДСНС області Сергія Даніліна, рятувальники виїхали на ліквідацію пожеж.