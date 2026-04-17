На Тернопільщині у ставку втопився 4-річний хлопчик — поліція

На Тернопільщині внаслідок нещасного випадку загинув чотирирічний хлопчик. Дитину знайшли у водоймі неподалік дому, врятувати її не вдалося.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області. За даними правоохоронців, трагедія сталася близько 11:40. Бабуся виявила онука у воді та викликала медиків.

Попередньо встановлено, що за дитиною наглядали бабуся та дідусь. Хлопчик перебував на подвір’ї, однак самостійно вийшов за його межі та попрямував до водойми, розташованої приблизно за 100 метрів від будинку.

Реклама

Реклама

Жінка витягнула дитину зі ставка глибиною близько 70 сантиметрів, після чого дідусь і медики намагалися провести реанімаційні заходи. Проте врятувати хлопчика не вдалося.

Загиблий був єдиною дитиною в сім’ї, його батько є військовослужбовцем.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України з відміткою «нещасний випадок». Поліція встановлює всі обставини події та закликає батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду, особливо поблизу водойм.