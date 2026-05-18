Зеленський розкрив нові дані розвідки про кризу в Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба зовнішньої розвідки України отримала нові внутрішні російські документи з оцінкою втрат країни-агресора від війни.

За словами Зеленського, Росія намагається приховати ці дані як від міжнародної спільноти, так і від власного населення. Одним із ключових індикаторів він назвав скорочення активних нафтових свердловин. За його даними, одна з російських нафтових компаній уже змушена закрити близько 400 свердловин.

Президент зазначив, що через специфіку російського нафтовидобутку перезапуск таких свердловин є значно складнішим, ніж в інших нафтовидобувних країнах.

Також, за інформацією української розвідки, нафтопереробка в Росії скоротилася щонайменше на 10% лише за кілька місяців цього року. Зеленський заявив, що «українські далекобійні санкції» працюють і цей напрям дій Україна буде посилювати.

Окремо глава держави повідомив про проблеми у фінансовому секторі РФ. За його словами, 11 російських банків готуються до повної ліквідації, а ще вісім фінансових установ накопичили критичні проблеми, які неможливо вирішити без зовнішніх ресурсів.

Зеленський також заявив, що дефіцит федерального бюджету Росії на п’ятий місяць року вже становить майже 80 мільярдів доларів на тлі банкрутства частини регіональних бюджетів.

Крім того, президент повідомив, що доручив керівнику СЗРУ Олегу Луговському поширити інформацію про спроби Росії залучати міжнародні компанії до обходу санкцій та стабілізації фінансової ситуації.

За словами Зеленського, українська розвідка зафіксувала спроби організувати вивезення зерна з тимчасово окупованого Криму, а також інші форми економічної експлуатації півострова за участі суб’єктів зі США. Також, за його словами, Росія намагається залучити інвестиції та технології з демократичних країн у свої арктичні нафтогазові проєкти.