        СБУ затримала агента РФ, який наводив “Гради” на Нікополь: оплату зраднику доставляв дрон окупантів

        Галина Шподарева
        18 Травня 2026 13:08
        Затриманий російський агент / Фото: СБУ

        У Дніпропетровська область затримали чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по Нікополю. Агент ФСБ наводив реактивну артилерію, FPV-дрони та “Гради” на позиції Сил оборони.

        Про це повідомили в Службі безпеки України.

        Затриманий є місцевим рецидивістом, який у середині 1990-х відбував покарання за крадіжку.

        За даними слідства, влітку 2025 року чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації в Telegram-каналах на підтримку Кремля. Згодом із ним зв’язався співробітник ФСБ та запропонував співпрацю за гроші.

        Першу оплату агент отримав через дрон, який скинув капсулу з грошима поблизу його будинку. Після цього чоловік відстежував місця дислокації українських військових у Нікополі та прибережній зоні. Росіян цікавили фортифікаційні споруди та вогневі позиції ППО. Також підозрюваний розпитував знайомих про оборонні об’єкти та проводив додаткову розвідку.

        Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ.

        Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


