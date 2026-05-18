СБУ затримала агента РФ, який наводив “Гради” на Нікополь: оплату зраднику доставляв дрон окупантів

У Дніпропетровська область затримали чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по Нікополю. Агент ФСБ наводив реактивну артилерію, FPV-дрони та “Гради” на позиції Сил оборони.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Затриманий є місцевим рецидивістом, який у середині 1990-х відбував покарання за крадіжку.

За даними слідства, влітку 2025 року чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації в Telegram-каналах на підтримку Кремля. Згодом із ним зв’язався співробітник ФСБ та запропонував співпрацю за гроші.

Першу оплату агент отримав через дрон, який скинув капсулу з грошима поблизу його будинку. Після цього чоловік відстежував місця дислокації українських військових у Нікополі та прибережній зоні. Росіян цікавили фортифікаційні споруди та вогневі позиції ППО. Також підозрюваний розпитував знайомих про оборонні об’єкти та проводив додаткову розвідку.

Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.