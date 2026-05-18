        Білорусь почала тренування із застосування ядерної зброї разом із Росією

        Галина Шподарева
        18 Травня 2026 12:13
        У Білорусі стартували тренування ракетних військ та авіації із ядерною зброєю / Фото ілюстративне: t.me/modmilby
        У Білорусь розпочали тренування військових частин бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. До навчань залучили ракетні війська й авіацію, а окремі етапи планують відпрацьовувати у взаємодії з російською стороною.

        Про це повідомили в Міністерстві оборони Білорусі.

        У білоруському Міноборони заявили, що метою тренувань є підвищення готовності армії до застосування сучасних засобів ураження, зокрема спеціальних боєприпасів.

        Також під час навчань планують перевірити готовність озброєння та військової техніки до виконання завдань і відпрацювати бойове застосування з непідготовлених районів.

        “Під час навчань у співпраці з російською стороною планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та їхньої підготовки до застосування”, – йдеться в повідомленні.

        Основний акцент під час тренувань робитимуть на прихованості, переміщенні на значні відстані та проведенні розрахунків для застосування сил і засобів.

        У Міноборони Білорусі наголосили, що навчання є плановими в межах Союзної держави та “не спрямовані проти третіх країн”.


