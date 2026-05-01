Кількість ударів України по російських нафтових об’єктах досягла чотиримісячного максимуму

Як пише Bloomberg, кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру у квітні досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до падіння обсягів переробки нафти в РФ до багаторічних мінімумів, повідомляє Bloomberg.

За даними, зібраними агентством на основі офіційних заяв обох сторін, у квітні було щонайменше 21 удар по російських нафтопереробних заводах, морських об’єктах, включно з експортними терміналами, а також по нафтопровідній інфраструктурі.

Україна активізувала атаки на інфраструктуру противника, намагаючись зменшити доходи Москви від зростання світових цін на нафту на тлі війни з Іраном. Водночас Росія продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру України сотнями дронів і ракет, тоді як мирні переговори фактично зайшли в глухий кут.

У квітні було зафіксовано щонайменше дев’ять ударів по нафтопереробній галузі Росії — це найвищий показник з початку року. У результаті середній рівень переробки нафти в РФ знизився до 4,69 млн барелів на добу — найнижчого показника з грудня 2009 року, за оцінками аналітичної компанії OilX.

Зниження обсягів переробки створює додатковий тиск як на внутрішній ринок, де зростає сезонний попит, так і на глобальні ринки нафтопродуктів, зважаючи на те, що Росія є ключовим експортером дизеля. Крім того, це обмежує здатність РФ нарощувати видобуток нафти, який уже тривалий час залишається нижчим за квоти ОПЕК+.

У квітні Україна повернулася до стратегії кінця 2025 року — повторних ударів по окремих нафтопереробних заводах, що дозволяє максимально пошкоджувати об’єкти та ускладнює їх швидке відновлення.

Зокрема, роботу великого нафтопереробного заводу компанії Роснефть у Туапсе на узбережжі Чорного моря було зупинено після трьох атак за останні два тижні. Масштабні пожежі на підприємстві гасили кілька днів, що спричинило екологічну кризу в регіоні.

Місцева влада Туапсе повідомляє про розливи нафтопродуктів, забруднені опади та високий рівень токсичних речовин у повітрі. Жителям рекомендували не використовувати неочищену воду та обмежити перебування на вулиці.

Попри це, зниження обсягів переробки дозволило Росії наростити морський експорт у квітні, оскільки атаки на порти зменшилися, свідчать дані відстеження танкерів. Водночас експерти вважають, що це зростання може бути короткостроковим у разі відновлення ударів по портовій інфраструктурі.

Україна також посилила атаки на російську мережу нафтопроводів, завдавши щонайменше п’ять ударів по насосних станціях у квітні. На відміну від попередніх атак, удари були спрямовані на об’єкти в глибині території Росії, а не лише поблизу західних експортних маршрутів.

Водночас внутрішня трубопровідна система Росії, яка є однією з найбільших у світі, залишається відносно стійкою до військових дій, що дозволяє перенаправляти потоки нафти без значного впливу на внутрішнє постачання.

На початку тижня президент РФ Володимир Путин запропонував коротке перемир’я до 9 травня — дати святкування перемоги у Другій світовій війні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує додаткових роз’яснень щодо цієї пропозиції.