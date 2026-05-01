СБУ повідомила про підозру ексвласнику одного з найбільших банків у заволодінні понад 100 млн грн

СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України. Його підозрюють у заволодінні понад 100 млн грн.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, у 2014 році підозрюваний разом із пов’язаними особами реалізував фінансову схему з виведення кредитних ресурсів банку.

За даними джерел ЕП та РБК-Україна, йдеться про Ігоря Коломойського та операції з коштами ПриватБанку.

Слідство встановило, що підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі кошти проходили через мережу юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість законних фінансових операцій.

За версією обвинувачення, частина цих коштів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підконтрольного підприємства.

Наразі встановлено, що банку завдано збитків на понад 100 млн грн, точна сума уточнюється. За попередніми даними, джерелом коштів були кредитні ресурси, використані у схемі так званого «перекредитування».

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку та керівники підконтрольних підприємств. Досудове розслідування триває, правоохоронці також перевіряють інші можливі епізоди на суму понад 1,9 млрд доларів.

Підозру оголошено за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.