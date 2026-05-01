        Для виконання плану мобілізації: у Міноборони пояснили, хто ухвалює рішення про зупинку транспорту

        Сергій Бордовський
        1 Травня 2026 13:32
        Ілюстративне фото: АрміяInform

        Рішення про зупинку транспорту під час мобілізації ухвалюють місцеві ради оборони. Йдеться про виконання мобілізаційних планів.

        Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає Укрінформ. За його словами, відповідні рішення приймаються на місцевому рівні, і з’ясувати деталі можна у керівників рад оборони.

        Він також повідомив, що працівники ТЦК не забезпечені бодікамерами індивідуально, однак вони є у наявності в кожній групі оповіщення.

        За словами Гаврилюка, практично в кожному територіальному центрі комплектування є певна кількість бодікамер, хоча цього недостатньо для забезпечення кожного співробітника.

        Як повідомлялося, 30 квітня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці.


