У Харкові ліквідували підпільне виробництво побутової хімії з прибутком до 5 млн грн

Правоохоронці ліквідували у Харкові схему виробництва і збуту контрафактної побутової хімії. За попередніми оцінками, щомісячний прибуток організаторів сягав близько 5 млн гривень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори спільно з прикордонниками провели обшуки та викрили масштабну схему виробництва і збуту підробленої побутової хімії, замаскованої під продукцію відомих світових брендів.

Фальсифікат продавали як оригінал через супермаркети, ринки, популярні онлайн-платформи та соціальні мережі по всій території України.

У спеціально облаштованих приміщеннях змішували речовини невідомого походження, фасували їх у великі каністри та наносили маркування, максимально схоже на брендове.

“Представники торгівельних марок підтвердили, що жодна з таких “лінійок” не існує, а оригінальна продукція не виготовляється у подібній тарі”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, щомісячний прибуток організаторів становив близько 5 млн гривень. Під час обшуків вилучено готову продукцію, сировину та обладнання на суму близько 10 млн гривень.

Досудове розслідування триває за фактами незаконного використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування та інших об’єктів права інтелектуальної власності, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.