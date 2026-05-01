Елітна нерухомість на родичів на десятки мільйонів: експравоохоронцю з Миколаївщини оголосили підозру

Колишньому начальнику управління одного з правоохоронних органів Миколаївської області повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Вартість його активів перевищує законні доходи більш ніж на 22 млн грн.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у 2020–2021 роках експравоохоронець з Миколаївщини набув активи, що значно перевищують його законні доходи. Різниця становить понад 22 млн 666 тис. гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця. Перевірка підтвердила ознаки незаконного збагачення – розповіли в ДБР.

Зокрема, у липні 2021 року мати дружини посадовця, не маючи достатніх офіційних доходів, придбала в елітному житловому комплексі Києва:

3 паркомісця майже за 1,9 млн гривень;

нежитлове приміщення за понад 8,4 млн гривень;

дві квартири в елітному масиві Києва загальною вартістю понад 12 млн гривень.

Згодом вона подарувала це майно доньці, яка надала чоловіку право ним розпоряджатися. Слідство встановило, що сукупні доходи посадовця, його дружини та тещі не дозволяли здійснити такі покупки.

Після появи інформації про майно родини у ЗМІ чоловік звільнився з правоохоронних органів і нібито почав займатися громадською діяльністю.

Наразі йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу.

Під час обшуків у фігуранта та членів його родини виявлено нові об’єкти нерухомості, придбані вже після звільнення. Їхнє походження перевіряється.