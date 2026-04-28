Мадяр ініціював зустріч із Зеленським на Закарпатті: що пропонує

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що ініціює на початок червня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Береговому. За його словами, метою є допомога угорцям Закарпаття та перегляд українсько-угорських відносин.

Про це Петер Мадяр написав у Facebook.

Мадяр повідомив, що прийняв у своєму офісі мера Берегова Золтана Баб’яка, який розповів йому про становище угорців Закарпаття та наслідки війни.

За словами політика, сторони погодилися, що в інтересах закарпатських угорців є побудова нових відносин між Угорщиною та Україною. У зв’язку з цим він планує ініціювати на початок червня зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Береговому, яке він назвав символічним місцем через угорську більшість населення.

“Мета зустрічі — допомогти становищу угорців Закарпаття та їхньому залишенню на рідній землі. Настав час, щоб Україна припинила обмеження прав, які тривають понад десятиліття, і щоб угорці Закарпаття повернули всі свої культурні, мовні, адміністративні та права у сфері вищої освіти, і знову могли бути рівноправними, шанованими громадянами України. Цим ми могли б також допомогти тому, щоб після завершення війни якомога більше закарпатських угорців повернулися на свою батьківщину”, — написав Мадяр.

За його словами, якщо дані питання вдасться врегулювати, це відкриє “нову сторінку в українсько-угорських двосторонніх відносинах”. Мадяр підкреслив, що оголошені українським урядом у 2025 році поступки в освітній сфері є кроком уперед, однак назвав їх недостатніми.

За його словами, в Україні вища освіта залишається одномовною, випускні іспити проводяться українською мовою, а в адміністрації, судах і офіційних процедурах використовується лише українська мова. Він також заявив, що угорська меншина не може отримувати офіційне обслуговування рідною мовою навіть у населених пунктах із переважно угорським населенням.

Мадяр також зазначив, що у сфері культури та громадського життя зберігаються обмеження для угорськомовних заходів і медіа через квоти, реєстраційні та формальні вимоги. Він закликав українське керівництво зробити крок у бік європейських цінностей, свободи та рівності.