Орбан: Україна готова з понеділка відновити транзит нафти через “Дружбу” в обмін на €90 млрд кредиту ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна готова відновити постачання нафти трубопроводом «Дружба». За його словами, це може статися вже з понеділка за певних умов.

Про це повідомив Віктор Орбан у соцмережі X.

За його словами, через Брюссель Угорщина отримала сигнал від України про готовність відновити транзит нафти, якщо Будапешт зніме блокування кредиту ЄС у розмірі €90 млрд.

Реклама

Реклама

Орбан наголосив, що позиція Угорщини не змінилася: «немає нафти — немає грошей».

Він додав, що після відновлення постачання нафти Будапешт не перешкоджатиме ухваленню рішення щодо кредиту.

Також угорський прем’єр зазначив, що надання кредиту не створює фінансового навантаження чи зобов’язань для Угорщини.