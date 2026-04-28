Викрадення підприємця в Одесі: жертву катували та струмом “вибивали” 360 тисяч доларів

В Одесі затримали двох чоловіків, які викрали підприємця, утримували його силоміць і вимагали 360 тисяч доларів. Потерпілого катували, зокрема застосовували електрострум.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, зловмисники на парковці в Одесі підійшли до 44-річного чоловіка, імітуючи затримання від імені силових структур, силоміць посадили його до авто, одягли кайданки та маску на голову й вивезли до сусідньої області. Згодом його повернули на Одещину та утримували у занедбаному будинку.

Реклама

Реклама

Там потерпілого били, душили канатом, застосовували електрострум, били гумовими дубинками по ступнях, стискали голову у саморобних лещатах, а також завдавали інших ударів. У перервах між знущаннями вимагали передати 360 тисяч доларів в обмін на свободу.

“Не витримавши тортур, потерпілий погодився на умови вимагачів, зв’язався з дружиною наказав віддати викрадачам 152 тисячі доларів. Налякана дружина передала зловмисникам кошти. Невдовзі підприємця відпустили. З важкими травмами чоловіка було госпіталізовано”, — йдеться в повідомленні.

Місце утримання викраденого підприємця / Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці встановили двох основних фігурантів — місцевих жителів, один з яких є уродженцем Росії. Зловмисники не мали відношення до силових структур, але використовували підроблені документи та фейкові автомобільні номерні знаки, щоб безперешкодно пересуватися містом і через блокпости.

Під час обшуків у них вилучили зброю, підроблені посвідчення, військові документи, наручники, стяжки, тактичний одяг і спорядження. Також в одного з фігурантів виявили предмети з символікою РФ, зокрема медалі та сухпайки. Наразі перевіряється їх можливий зв’язок із військами РФ.

Двом затриманим повідомлено про підозру за статтями щодо незаконного позбавлення волі та вимагання. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію за статтею “катування”.