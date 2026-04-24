На Одещині по судну під іноземним прапором вдарили російські БпЛА

У ніч на 24 квітня на Одещині зафіксовано влучання безпілотників у торгівельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа, яку екіпаж ліквідував.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Балкер під іноземним прапором, який прямував до одного з портів Великої Одеси, зазнав ураження двома безпілотниками під час руху українським морським коридором.

Реклама

Реклама

Унаслідок влучання на судні сталася пожежа. Екіпаж самостійно ліквідував займання.

За попередніми даними, постраждалих немає.