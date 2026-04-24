        На Одещині по судну під іноземним прапором вдарили російські БпЛА

        Галина Шподарева
        24 Квітня 2026 08:45
        читать на русском →
        Рятувальники Одещини на місці обстрілу / Фото: ДСНС
        Рятувальники Одещини на місці обстрілу / Фото: ДСНС

        У ніч на 24 квітня на Одещині зафіксовано влучання безпілотників у торгівельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа, яку екіпаж ліквідував.

        Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

        Балкер під іноземним прапором, який прямував до одного з портів Великої Одеси, зазнав ураження двома безпілотниками під час руху українським морським коридором.

        Унаслідок влучання на судні сталася пожежа. Екіпаж самостійно ліквідував займання.

        За попередніми даними, постраждалих немає.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини