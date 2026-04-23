В Україну йде сильний вітер і холод: прогноз на п’ятницю

У п’ятницю, 24 квітня, в Україні очікується вітряна та холодна погода, при цьому кількість опадів зменшиться. Дощі прогнозуються лише у східних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вітер північно-західного напрямку посилиться до 7–14 м/с, а місцями досягатиме штормових поривів 15–20 м/с. Через це варто бути обережними поблизу білбордів і старих дерев.

Температура повітря залишатиметься низькою: вночі очікується +2…+6 градусів, а при проясненнях можливі заморозки. Вдень повітря прогріється до +6…+12 градусів.

У Києві 24 квітня опадів не передбачається, однак прогнозується сильний північно-західний вітер. Уночі можливі заморозки, вдень температура становитиме близько +8…+9 градусів.

Синоптикиня зазначила, що значного потепління найближчим часом не очікується.