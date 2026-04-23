Війна з Іраном різко підвищила попит на сонячні панелі в Європі

Попит на сонячні панелі для домогосподарств у Європі різко зріс після початку війни з Іраном, оскільки різке подорожчання енергоносіїв змусило людей шукати альтернативні джерела енергії. У деяких компаній замовлення збільшилися більш ніж удвічі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на енергетичні компанії та постачальників обладнання в Німеччині, Великій Британії та Нідерландах.

Зазначається, що конфлікт спричинив різке зростання цін на нафту, газ і електроенергію, що вдарило як по бізнесу, так і по домогосподарствах. Це прискорило перехід до дешевших і більш стабільних джерел енергії та зменшення залежності від волатильних ринків.

Сонячна енергетика стала одним із ключових рішень. За словами представників галузі, попит на дахові сонячні системи різко зріс, а клієнти дедалі частіше обирають комплексні рішення — панелі разом із акумуляторами та зарядними станціями для електромобілів, що дозволяє накопичувати надлишок електроенергії.

Німецька компанія Solarhandel24 повідомила, що її чисті продажі у березні зросли більш ніж утричі у річному вимірі — до майже 70 млн євро. Компанія очікує подальшого зростання і планує розширити штат приблизно на третину, щоб впоратися з попитом.

Схожу динаміку демонструє і німецька Enpal: у березні обсяг замовлень зріс на 30% у річному вимірі — до 130 млн євро, а у квітні очікується ще більше зростання.

Водночас зростає попит і на системи зберігання енергії — за оцінками галузі, на 40–50%. Експерти зазначають, що це не можна пояснити лише сезонними факторами.

Представники енергетичних компаній наголошують, що нинішній сплеск попиту свідчить про структурні зміни на ринку, які лише прискорилися через геополітичну кризу. Європа прагне зменшити залежність від імпортних енергоносіїв і підвищити власну енергетичну стійкість.