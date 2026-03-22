У столиці сталися аварії на мережах: частина киян без світла і тепла

У Києві та області частина жителів тимчасово залишилась без електроенергії та теплопостачання через аварії на інфраструктурі. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.

Як повідомляє ДТЕК, аварія сталася на одному з об’єктів, який раніше зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок обстрілів. Через це без світла залишилися частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці, а також частина домівок у Броварському районі Київської області.

У компанії зазначили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Водночас, за даними КМДА, у місті виявили пошкодження тепломережі на мосту Патона. Витік теплоносія зафіксували близько 7:30, через що утворилася пара.

На час ремонтних робіт тимчасово призупинили теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Роботи виконують верхолази через особливості розташування мережі під мостовою конструкцією.

У міській адміністрації повідомили, що подачу тепла відновлять одразу після завершення ремонту.