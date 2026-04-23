        Марс міг мати умови для життя: марсохід Curiosity виявив нові органічні молекули

        Сергій Бордовський
        23 Квітня 2026 20:28
        Марсохід Curiosity NASA зробив це селфі 25 жовтня 2020 року після відбору зразка породи з місця, яке отримало назву Mary Anning. Після багаторічного ретельного аналізу цей зразок виявив найбільше різноманіття органічних молекул, яке коли-небудь було виявлено на Марсі Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
        Марсохід Curiosity виявив на Марсі найрізноманітніший набір органічних молекул, частина з яких раніше не фіксувалася на Червоній планеті. Відкриття підтверджує, що в минулому Марс міг мати умови для існування життя.

        Про це повідомили в NASA, зазначивши, що зразок породи, відібраний у 2020 році, містить 21 органічну сполуку, з яких сім виявлено на Марсі вперше.

        Учені наголошують, що поки не можуть визначити, чи мають ці молекули біологічне чи геологічне походження. Водночас їхня наявність свідчить, що в давнину на планеті існували необхідні хімічні умови для підтримки життя.

        Реклама
        Реклама

        Зразок, названий Mary Anning 3, був відібраний на ділянці гори Шарп, яка мільярди років тому була покрита озерами та річками. Саме такі умови сприяли накопиченню глинистих мінералів, здатних зберігати органічні сполуки.

        Серед нововиявлених молекул — азотовмісні кільцеві структури, які вважаються попередниками РНК і ДНК. Також виявлено бензотіофен — сполуку, що раніше знаходили у метеоритах.

        Дослідження опубліковане в журналі Nature Communications.

        У NASA зазначили, що ці результати доповнюють попередні відкриття великих органічних молекул на Марсі, включно з довголанцюговими вуглеводнями.

        Аналіз проводився за допомогою лабораторії SAM на борту марсохода, яка дозволяє вивчати склад порід шляхом нагрівання та хімічних реакцій.

        Вчені підкреслюють, що нові дані підвищують ймовірність того, що в далекому минулому Марс міг бути придатним для життя.


        Реклама
        Реклама

