У Донецьку знищили командний пункт спецпідрозділу ФСБ — Бровді

У Донецьку українські безпілотники знищили командний пункт та пункт тимчасової дислокації спецпідрозділу ФСБ Росії. Удар було завдано 22 квітня.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, зазначивши, що йдеться про підрозділ Управління мобільних дій ФСБ РФ.

За його словами, під час операції було завдано вісім високоточних ударів засобами FP-2 із бойовою частиною 60–100 кг.

За оперативними даними розвідки, внаслідок ураження втрати противника становили 27 військовослужбовців спецпризначення: 12 — безповоротні, ще 15 — санітарні.

Бровді зазначив, що підрозділ ФСБ виконує контррозвідувальні завдання, диверсії, військові спецоперації, займається створенням агентурних мереж, а також пошуком і затриманням нелояльних громадян.

Операцію спланували фахівці Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем спільно зі спеціалістами 1 корпусу НГУ «Азов». Ураження здійснили засобами MiddleStrike під координацією новоствореного центру.