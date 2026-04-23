У Данії зіткнулися два поїзди: 17 постраждалих

У Данії на залізничній лінії Грібсковбанен сталося лобове зіткнення двох поїздів, унаслідок чого щонайменше чотири людини перебувають у критичному стані. Загалом медики надали допомогу 17 постраждалим.

Про це повідомляє DR із посиланням на поліцію та екстрені служби.

Аварія сталася на ділянці поблизу населеного пункту Кагеруп неподалік Гіллерьода. На місці працюють численні підрозділи поліції та рятувальників.

У регіональній владі зазначили, що кількох постраждалих евакуювали гелікоптерами до лікарень, зокрема до Рігсгоспіталю.

За словами кореспондента DR, поїзди зіткнулися лоб у лоб, а місце аварії виглядає серйозно пошкодженим — уламки розкидані навколо, а сидіння у вагонах зірвані зі своїх місць.

Представник служби порятунку повідомив, що серед постраждалих немає затиснутих у вагонах, усіх людей евакуйовано.

Рух у районі перекрито в обох напрямках, і обмеження триватимуть тривалий час. Для пасажирів організували автобусне сполучення на маршрутах.