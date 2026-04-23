ЄС розблокував 90 млрд євро допомоги Україні: коли надійдуть перші гроші

Європейський Союз розблокував пакет фінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро на два роки. Перші кошти можуть надійти вже у травні–червні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що рішення є важливим для оборони країни та відносин із Євросоюзом.

За його словами, пакет допомоги посилить українську армію, забезпечить стійкість держави та дозволить виконувати соціальні зобов’язання перед громадянами відповідно до законодавства. Україна, як підкреслив президент, отримує таку фінансову впевненість уже понад чотири роки повномасштабної війни.

Зеленський додав, що триває робота над тим, щоб перший транш став доступним уже найближчими місяцями. Кошти планують спрямувати, зокрема, на виробництво озброєння, закупівлю необхідної техніки у партнерів, а також підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

Окремо президент зазначив, що під час зустрічей із партнерами на Кіпрі обговорюватиметься подальший санкційний тиск на Росію. За його словами, 20-й пакет санкцій розблокований і має бути продовжений новими обмеженнями.

Також Україна продовжить працювати з партнерами над новим форматом співпраці Drone Deals, який уже довів свою ефективність на Близькому Сході та в країнах Затоки.