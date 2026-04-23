У Києві затримали пару, яка вимагала $20 тисяч за “звільнення” мобілізованого

У Києві правоохоронці затримали двох осіб, які вимагали 20 тисяч доларів у цивільної дружини мобілізованого чоловіка за його «звільнення» з ТЦК. Зловмисники погрожували швидкою відправкою чоловіка до бойової частини.

У столиці викрили схему шантажу родичів військовозобов'язаних

Як повідомили в поліції Києва, слідчі Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили схему незаконного заробітку на військовозобов’язаних.

За даними слідства, 31-річний уродженець Донеччини разом із 27-річною киянкою гарантували жінці звільнення її чоловіка з приміщення одного зі столичних територіальних центрів комплектування та оформлення непридатності до військової служби. За це вони вимагали 20 тисяч доларів готівкою.

Щоб змусити жінку погодитися, спільники застосовували психологічний тиск: систематично телефонували та погрожували швидкою відправкою її цивільного чоловіка до бойової бригади.

Під час підготовки до отримання грошей зловмисники намагалися уникнути викриття, спостерігаючи за місцем зустрічі та навколишньою обстановкою. Однак правоохоронці затримали їх «на гарячому».

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.