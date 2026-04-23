        Суспільство

        Зеленський змінив керівництво СБУ у трьох областях

        Галина Шподарева
        23 Квітня 2026 11:50
        читать на русском →
        Будівля Служби безпеки у Києві / Фото: Укрінформ
        Президент України Володимир Зеленський 22 квітня підписав низку указів щодо кадрових змін у Службі безпеки України. Йдеться про призначення нових керівників та звільнення попередніх у трьох областях.

        Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу президента.

        Начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області призначено Дениса Лутія. Водночас указом №336/2026 з цієї посади звільнено Олександра Куця.

        Указом №338/2026 начальником Управління СБУ в Херсонській області призначено Володимира Вавруха. Попередньо цю посаду обіймав Артем Борисевич, якого звільнили.

        Борисевича призначили начальником Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області. Його попередника, Артема Бондаренка, звільнено.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини