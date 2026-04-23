Зеленський змінив керівництво СБУ у трьох областях

Борисевича призначили начальником Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області. Його попередника, Артема Бондаренка, звільнено.

Указом №338/2026 начальником Управління СБУ в Херсонській області призначено Володимира Вавруха. Попередньо цю посаду обіймав Артем Борисевич, якого звільнили.

Начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області призначено Дениса Лутія. Водночас указом №336/2026 з цієї посади звільнено Олександра Куця.

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня підписав низку указів щодо кадрових змін у Службі безпеки України. Йдеться про призначення нових керівників та звільнення попередніх у трьох областях.